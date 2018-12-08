كيدانيان ونظيرته اليونانية اتفقا على خلق منتج سياحي موحد لتسويقه بالأسواق الخارجية

بحث وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال أواديس كيدانيان، مع وزيرة السياحة اليونانية الينا كونتوارا، خلال لقائهما في أثينا، في سبل التعاون بين لبنان واليونان على الصعيد السياحي.
وتمّ التوافق على "خلق منتج سياحي موحّد في ما يختصّ بمشروع طريق الفينيقيين، من أجل تسويقه من قبل لبنان واليونان في الأسواق الخارجية وخصوصًا في الصين وروسيا".
وجرى بعد ذلك، أوّل لقاء ثنائي ضمن الإتفاقية الموقّعة بين لبنان واليونان للجنة السياحية المشتركة، بحضور المدير العام لوزارة السياحة ندى سردوك وسفيرة لبنان في اليونان دونا بركات.
كما عُقد اجتماع ثلاثي ضمّ، إضافة إلى الوفدين اللبناني واليوناني، الوفد القبرصي، وذلك لدرس تطبيق الإتفاقية الموقّعة بين لبنان واليونان، ومن ثمّ تفعيل العمل السياحي الثلاثي ليس باتجاه الدول الثلاثة وحسب بل باتجاه الأسواق الأُخرى لإطلاق المنتج الموحّد الّذي تمّ الإتفاق عليه.
ومن المتوقّع أن يشارك كيدانيان في افتتاح فعاليات معرض اليونان السياحي الخامس إلى جانب وزيرة السياحة اليونانية، حيث سيكون لبنان كضيف شرف في هذا المعرض.
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