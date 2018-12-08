"ديلي تلغراف": المخابرات البريطانية تراقب تحركات 6 رجال أعمال روس

كشفت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية أن ​المخابرات البريطانية​ أعدت قائمة بستة من ​رجال الأعمال​ الروس البارزين لأنهم على علاقة بالرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، مؤكدة أن "مالك فريق تشيلسي، رومان إبراموفيتش، من بين رجال الأعمال الذين تراقب المخابرات البريطانية تحركاتهم، لأنه حسب مسؤولين بريطانيين، على علاقة بأجهزة ​الأمن​ الروسية".

وأوضحت أن "القائمة تتضمن أيضا آليشر أوسمانوف، وهو من أثرياء صناعة الحديد وباع في الصيف الماضي حصته في فريق أرسنال بقيمة 550 مليون جنيه استرليني، كما أن شركته لها علاقة بفريق إيفرتون. وتكمن أهمية مراقبة تحركات إبراموفيتش في أنه أبرز الشخصيات الروسية التي لها استثمارات في ​بريطانيا​، ووضعه على قائمة المخابرات يثير الشكوك في استمرار استحواذه على فريق تشيلسي".

ولفتت الى أن "السلطات البريطانية منعت إبراموفيتش من دخول البلاد على الرغم من أنه يملك ثلاث منازل في لندن. وهو ما دفعه إلى طلب الجنسية الإسرائيلية ليتمكن من دخول بريطانيا دون تأشيرة. ولم تتأكد عودة إبراموفيتش إلى بريطانيا منذ حصوله على الجنسية الإسرائيلية. وأثارت هذه الإجراءات غضب ​الكرملين​ الذي اتهم الحكومات الغربية بالأعمال العدائية".