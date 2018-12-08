المبعوث الامريكي للمصالحة في أفغانستان يلتقي مع مسؤولين روس في موسكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول- (د ب أ):

التقى المبعوث الخاص الامريكي للمصالحة في أفغانستان، السفير، زلماي خليل زاد مع مسؤولين روس في موسكو لبحث الجهود الجارية المتعلقة بالسلام في أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الافغانية للأنباء اليوم السبت.

ونقلت تقارير وسائل إعلام محلية عن وزارة الشؤون الخارجية الروسية قولها إن السفير خليل زاد التقى أمس الجمعة مع نائب وزير الخارجية الروسي، إيجور مورجولوف ومبعوث رئاسي لافغانستان هو زامير كابولوف.

وأضافت التقارير أن الجانبين أجريا محادثات تتعلق بإمكانية إحياء المحادثات المباشرة بين الحكومة الافغانية وحركة طالبان.

وتردد أن المسؤولين الروس ذكروا أن موسكو تعتقد أن الصراع الدائر في أفغانستان لا يمكن تسويته، إلا من خلال المحادثات السلمية والتسوية السياسية، مؤكدين ان توجها دبلوماسيا يمكن أن يكون لصالح روسيا والمنطقة.

يأتي ذلك بعد أن التقى السفير خليل زاد في وقت سابق مع الرئيس الافغاني محمد أشرف غني ومسؤولين باكستانيين خلال زيارتيه إلى كابول وإسلام آباد.

ومن المتوقع أن يتوجه خليل زاد إلى تركمنستان وقطر والامارات لاجراء محادثات تتعلق بالمصالحة الافغانية.