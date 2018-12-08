اليوم .. وزير القوى العاملة يفتتح مبادرة "مصر أمانة بين إيديك" في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبد الكريم:

يفتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، اليوم السبت، محطة جديدة من محطات مبادرة "مصر أمانة بين أيديك"، بنادي شركة النصر للبترول بالمحافظة، لتدريب نحو 250 قيادة نقابية في 28 لجنة بالقطاع، لتأهيليهم للحوار المجتمعي، واتفاقيات العمل ومعايير العمل الدولية والحقوق الأساسية في العمل، فضلا عن قانون العمل والقوانين ذات الصلة ، بالإضافة إلي التحديات التي تواجه مصر في المرحلة الراهنة .

وقال الوزير في تصريحات صحفية اليوم، إن مصر تشهد عهدا جديدا يحولها إلى قبلة لجذب الاستثمارات المالية العربية والدولية ويدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة، بما يمكن أن نطلق على عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عهد المشروعات القومية العملاقة.

وأضاف سعفان، أن كل ذلك في إطار خطة قومية شاملة تضم عددا من المشروعات القومية الكبرى، ويتوافق مع هذا الجهد التنموي الضخم جهودًا كبيرة لتحسين خدمات الصحة والإسكان والتعليم، تتجسد بوضوح في مشروع الإسكان الاجتماعي، ومحور القناة وانفاق قناتي السويس القديمة والجديدة التي ستعمل على تقليل ساعات السفر من ساعة إلى 4 دقائق فقط.

وتنظم فعاليات مبادرة وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع صندوق التدريب والتأهيل التابع لها، ومديرية القوى العاملة بالمحافظة، وبالتنسيق مع النقابات العمالية المعنية بقطاعات البترول، بحضور المهندس نبيل فهمي رئيس الشركة، ومحمد عيسى، وكيل الوزارة لعلاقات العمل، وحاتم جاد الرب مدير المديرية، ورئيس الاتحاد المحلي لعمال السويس .