الأنبا مكاريوس يترأس قداس الأربعين لشهداء حادث دير الأنبا صموئيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

ترأس الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا، اليوم السبت، صلوات قداس الأربعين على أرواح شهداء حادث استهداف حافلات دير الأنبا صموئيل بالمنيا، بكنيسة الأمير تادرس الشطبي بمحافظة المنيا.

وكانت محافظة المنيا شهدت يوم 2 نوفمبر الماضي، عملية إرهابية طالت ثلاث حافلات تُقل مواطنين أقباط بالقرب من دير الأنبا صموئيل بالمنيا، وأسفرت عن استشهاد 7 أشخاص، و٢٠ مصابًا، وفقًا لبيان رسمي للكنيسة الأرثوذكسية.