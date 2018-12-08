مصرع عاملة أسفل عجلات القطار في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف -حمدي سليمان:

لقيت عاملة مصرعها، اليوم السبت، أسفل عجلات القطار في بني سويف.

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بني سويف، إخطارًا بمصرع "هناء.م.م" 52 سنة، عاملة باليومية في مستشفى التأمين الصحي ومقيمة بمدينة بني سويف أسفل عجلات القطار بمزلقان الغمراوي بمدينة بني سويف.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى محل الواقعة لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف العام.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.