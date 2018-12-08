المديرة المالية لشركة هواوي تواجه "تهما بالتحايل على عقوبات أمريكية ضد إيران"

محمد اسماعيل - القاهرة - (بي بي سي):

تواجه المديرة المالية لشركة هواوي الصينية، منغ وان تشو، تهما بالتحايل في الولايات المتحدة، وفقا لما ذكر خلال جلسة استماع أمام محكمة كندية.

وتتهم منغ، وهي ابنة مؤسس شركة هواوي، بخرق العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وقبض عليها السبت في مطار فانكوفر، وتواجه احتمال ترحيلها إلى الولايات المتحدة. وطالبت الصين بالإفراج عنها لأنها "لم تخالف القوانين".

وأرجأت محكمة كندية النظر في قضيتها إلى يوم الاثنين.

وأعلن الأربعاء عن اعتقالها دون توضيح تفاصيل القضية لأن منغ طلبت عدم نشر التهم الموجهة إليها، ولكن المحكمة رفضت حظر النشر الآن.

ما الذي حدث في المحكمة؟

خلال جلسة استماع بالمحكمة العليا في بريتش كولومبيا، اتهمت منغ باستعمال فرع لشركة هواوي اسمه "سكاي كوم" للالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران منذ 2009 إلى 2014.

كما اتهمت منغ بالتحايل وإخفاء حقيقة أن "سكاي كوم" فرع تابع لشركة هواوي.

وتواجه منغ عقوبة بالسجن مدة 30 عاما إذا أدينت بالتهم الموجهة لها في الولايات المتحدة.

وذكر مراسلون أنها لم مغلولة اليدين لدى مثولها أمام المحكمة وكانت تلبس قميصا أخضر.

وقال محام يمثل الحكومة الكندية إن منغ متهمة "بالتآمر للتحايل على العديد من المؤسسات المالية". واستبعد أن تفرج عنها المحكمة بكفالة لأنها قد تغادر البلاد.

علاقات متوتر

اعتقال منغ يفاقم العلاقات المتوترة بين الصين والولايات المتحدة، إذ تبادلت الدولتان فرض رسوم جمركية متبادلة على سلع بقيمة مليارات الدولارات.

وتعد شركة هواوي من أكبر شركات تكنولوجيا الاتصالات في العالم، وأصبحت ثاني أكبر شركة لصناعة الهواتف الذكية متقدمة على أبل.

ولم تعلن السلطات الكندية عن اعتقال منغ حتى الأربعاء يوم مثولها أمام المحكمة.

وكثيرا ما اتهم نواب أمريكيون شركة هواوي بأنها خطر على الأمن القومي الأمريكي وباستعمال التكنولوجيا في التجسس.