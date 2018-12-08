حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي ينتخب رئيسة جديدة له خلفاً لميركل

أنغريت كرامب-كارنباور/ رويترز

انتخب حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ألمانيا، الجمعة، أنيغريت كرامب كارنباور، زعيمة جديدة للحزب، خلفا لأنغيلا ميركل.

وذكر التلفزيون الألماني "دويتشه فيله"، أن كرامب كارنباور، فازت بعد حصولها على 517 صوتا من أصل 999، فيما حصل منافسها فريدريخ ميرتز، على 482 صوتا في الجولة النهائية من التصويت.

وقالت كرامب كارنباور، في أعقاب انتخابها زعيمة للحزب، بعد 18 عاما من قيادة ميركل له، "يجب أن نبقى موحدين من أجل الهدف المشترك لنا جميعا".

وجدير بالذكر أن أنيغريت كرامب كارنباور (56 عاما)، رئيسة سابقة لحكومة ولاية سارلاند الألمانية، وحظيت بتأييد "ميركل"، خلال انتخابات زعيم جديد للحزب.

وهي معروفة بقدراتها على حشد التأييد وتوحيد صفوف الحزب، وإقامة تحالفات مع أحزاب أخرى.

ويُعد الفوز بالمنصب الأعلى في حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، خطوة كبرى قد تمكن الفائز به من تولي منصب المستشارية، عندما تخرج ميركل من السلطة في 2021.