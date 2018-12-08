بعدما اتهمتها بأنها ترغب بالإنتقام من والدتها.. ابنة هيفا ترد على نضال الأحمدية.. "بيكفي فتنة"

بعدما صرّحت الإعلامية نضال الأحمدية خلال استضافتها في برنامج "تحت السيطرة" الذي يُعرض على شاشة "الجديد" ان ابنة الفنانة هيفا وهبي "زينب فياض" ترغب في الانتقام من والدتها من خلال دخول مجال الفن لمنافستها، ردَّت زينب على هذا الكلام.

وكتبت زينب تعليقاً مطولاً نشرته عبر حسابها الخاص على "سناب شات"، أكدت فيه أنها ترفض دخول عالم الفن وأنها لا تبحث عن الأضواء، موجهة كلماتها بشكل مباشر إلى نضال الأحمدية رئيسة رئيس تحرير مجلة "الجرس"، قائلة: "مجلة الجرس.. يكفي فتنة.. يكفي تظهروا للناس أن أنا أتواصل معكم، هذا لن يحدث"، وتساءلت: "أي شخص يرغب في تحقيق مصالح معينة يقوم باستغلال اسمها ويروج لأشياء غير حقيقية عنها؟"

وكانت الإعلامية نضال الأحمدية أثارت ضجّة كبيرة بسبب التصريحات التي أطلقتها في برنامج "تحت السيطرة". وأجابت رداً على أسئلة مقدمة البرنامج الفنانة أروى، وبعد مشاهدة صور للفنانة هيفا وهبي، إن الأخيرة "عم تختم آخرتا بطريقة كتير بشعة".

وأوضحت أنها تتمتع بالكثير من الجمال، وأنها "مثل القمر". إلا أنها اعتبرت أنها شوّهت شكلها بالتجميل و"التنفيخ"، لافتة إلى أن وجهها أصبح "مفطوسا".

وتابعت أن هيفا تخاف من التقدم في السن، وتوجّهت إليها بالقول: "إنت متل القمر، خلينا نشوفك بكل مراحل عمرك".