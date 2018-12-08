يُقاوم السكري ويخفض مستوى الدهون بالدم.. فوائد اليانسون لا تُعد

لليانسون فوائد كثيرة نظراً لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الهامة مثل الليبيدات الغنية بالأحماض الدهنية، وغيرها من العناصر التي تمدّ الجسم بفوائد صحية.

ولعل علاج الإمساك هو أشهر فوائد اليانسون إذ يعتبر هذا الأخير مليناً طبيعياً للأمعاء ومعالجاً للغثيان والقيء، ومفيداً لطرد الغازات وتخفيف تقلصات الجهاز الهضمي.

ومن فوائد اليانسون الأخرى أيضاً ترخية العضلات والحؤول دون تشنجها، وإدرار حليب الأم المرضعة، ومقاومة الجذور الحرة ومحاربة التأكسد، وطرد البلغم، وتخفيف السعال، وتخفيف آلام الدورة الشهرية.

وثمة فوائد أخرى لليانسون تتمثل في علاج الأرق، ولذلك يوصى بشربه قبل النوم.

كما يعمل اليانسون كمضادّ بكتيري وفطري إذ تبين أنه فعال جداً في القضاء على معظم أنواع البكتيريا والفطريات، بالإضافة إلى ذلك، يسهم اليانسون في مقاومة داء السكري، وخفض مستوى الدهون في الدم، وتجديد خلايا الكبد.