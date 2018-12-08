حدث في مثل هذا اليوم December 8, 2018

أحداث سياسية وعامة 1714 - الدولة العثمانية تعلن الحرب على البندقية. 1941 - الولايات المتحدة تدخل الحرب العالمية الثانية إلى جانب قوات الحلفاء بعد الهجوم على بيرل هاربر. 1949 - تأسيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين / الأونروا. 1958 - صدور العدد الأول من مجلة العربي في الكويت والتي يرأس تحريرها الدكتور أحمد زكي. 1966 - الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي يوقعان معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الفضاء الخارجي. 1991 - تأسيس اتحاد الدول المستقلة والتي جمعت الدول الخمسة عشر المستقلة عن الاتحاد السوفيتي. مواليد 65 ق.م. - هوراس، شاعر روماني. 1542 - الملكة ماري ستيوارت، ملكة اسكتلندا. 1708 - الإمبراطور فرانسيس الأول، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة. 1730 - يان إينخنهاوسز، عالم هولندي في علم النبات. 1832 - بيورنستيرن بيورنسون، كاتب نرويجي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1903. 1865 - جان سيبيليوس، موسيقي فنلندي. 1936 - ديفيد كارادين، ممثل أمريكي. 1947 - توماس تشيك، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1989. 1952 - عباس النوري، ممثل سوري. وفيات 940 - أبو العباس محمد الراضي بالله، خليفة عباسي. 1897 - الإمام المهدي العباسي، شيخ الجامع الأزهر. 1922 - أمين أبو خاطر، طبيب وكاتب لبناني. 1980 - جون لينون، مغني إنجليزي. 2015 - عدنان إبراهيم، مخرج عراقي.

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