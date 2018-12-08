معلومات دقيقة بشأن اختيار رئيس القضاء القادم

علمت مصادر موثوقة بأن المفوضية القومية للخدمة القضائية بالبلاد، ستعقد اجتماعها بالخرطوم اليوم (السبت)، لتسمية المرشح لشغل منصب رئيس القضاء السوداني، خلفاً للراحل بروفيسور حيدر أحمد دفع الله، وقالت المصادر إن اجتماع المفوضية سيناقش الترشيحات لشغل منصب رئيس القضاء، خلفاً للراحل حيدر دفع الله، الذي وافته المنية، في (الرابع والعشرين) من الشهر الماضي، إثر وعكة صحية مفاجئة.

وذكرت المصادر حسب صحيفة التيار، أن أبرز المرشحين، رئيس القضاء بالنيابة، مولانا عبد المجيد إدريس ويتمتع ادريس بثقل وخبرة في الوسط القضائي، وقد تدرج منذ التحاقه بالقضاء إلى أن وصل لمنصب نائب رئيس القضاء السوداني، وترأس الأجهزة القضائية بعدد من الولايات، وهو رئيس للمفوضية بالإنابة. يشار إلى أن المفوضية ستجيز المرشح بـ(التصويت)، وستدفع به لرئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، توطئة لتعيينه. وتضم المفوضية في عضويتها كلاً من نائب رئيس القضاء مولانا عبد المجيد، وزير المالية معتز موسى، وزير العدل محمد أحمد سالم، نقيب المحامين عثمان محمد الشريف، عميد كلية القانون جامعة الخرطوم عبد الرحمن ابراهيم الخليفة، وممثل مجلس الولايات ومولانا فقراي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)