بالفيديو.. الفنان احمد الجغر يفاجئ ذوي الاحتياجات الخاصة و يحتفل معهم

فاجأه النجم الصاعد احمد الجغر قروب (ايدينا سوا) الذي نظم احتفال لذوي الاحتياجات الخاصة. وقال النجم: “كنت أتصفح الفيسبوك لفت نظري قروب يسمى (ايدينا سوا) يعلن احتفاليه بذوي الاحتياجات الخاصة وقد أعجبتني الفكرة جدا أن هناك شباب لا يزالون يصنعون الفرحة في هذا الزمان للغير”.

و تابع احمد حديثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي : (بدون أن اخطرهم قد عرفت الزمان والمكان من ذاك الإعلان وذهبت لهم وقضيت معهم وقت لا يقدر بثمن وقد سعدت جدا بذلك رغم أني لست من المدعوين لكن في هذه البرامج لا احتاج دعوه لان هذه المبادرات تلمس مكان داخل قلبي لا استطيع أن أتجاوزه).

وبحسب ماشاهدت محررة أخبار الخليج 365، شكر النجم احمد قروب (ايدينا سوا) لمبادرتهم وتمنى أن يكثر الله من أمثال هذا القروب.

منى رضوان

الخرطوم (أخبار الخليج 365)