أطلت الإعلان عن حفلات رأس السنة عبر البوسترات والقروبات الخاصة بالمطربين تحمل أرقاماً فلكية مما يجعلها بعيداً عن متناول ذوي الدخل المحدود ..! وعلق عدد من رواد المواقع عن ضرورة إلغاء تلك الحفلات في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ، لافتين بحسب صحيفة السوداني إلى أن لا ضرورة من تلك الحفلات في ظل الظروف الراهنة . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار تذاكر حفلات رأس السنة يهدد بإلغائها على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة كوش نيوز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي كوش نيوز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .