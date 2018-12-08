مبادرة برلمانية لوضع حلول إسعافية لمشكلة المواصلات

كشفت لجنة لنقل والطرق والجسور، بالمجلس الوطني عن تبنيها مبادرة لإيجاد حلول إسعافية لمشكلة المواصلات بالعاصمة، في وقت أكدت فيه حرصها وإهتمامها بمعاش الناس .

وأوضح محمد أحمد الشايب رئيس لجنة النقل والطرق والجسور أن فكرة المبادرة جاءت بالتنسيق مع وزارة النقل والتنمية العمرانية الإتحادية ووزارة البنية التحتية بولاية الخرطوم، مبيناً أن مضمون المبادرة يرتكز على تنسيق الجهود وتوظيف إمكانيات الموارد المتاحة لإيجاد حلول إسعافية لوضع حد لمعاناة المواطن مع المواصلات وإرتفاع تكلفتها دون مبرر أو سند قانوني .

وكشف الشايب وبحسب (smc) عن عقد ورشة عمل يوم الأحد المقبل لبحث تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)