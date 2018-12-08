زيادة أسعار الطيران الداخلي للمرة الثالثة خلال العام تصل إلى 60%

أعلنت شركات الطيران العاملة في الرحلات الداخلية عن رفع أسعار تذاكر بنسبة تصل إلى (60%)، وتمثل هذه الزيادة الثالثة خلال هذه السنة فقط .

وبحسب منشور صدر أمس في النقل الجوي الداخلي، فإن سعر تذكرة السفر من الخرطوم إلى بورتسودان ارتفعت إلى (2) ألف و(440) جنيهاً، ومن الخرطوم إلى مدينة الجنينة إتجاه واحد (4) ألاف و(170) جنيهاً .

وبحسب صحيفة الصيحة ارتفع سعر التذكرة الخرطوم نيالا إلى (3) آلاف و(415) جنيهاً، والخرطوم الفاشر إلى (3) آلاف و(110) جنيهات .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)