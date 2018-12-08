نشرت نجمة السوشيال ميديا والمذيعة بقناة “سودانية 24″، لوشي المبارك على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” نبأ اختيارها سفيرة لماركة ماكس فاشون “Max Fashion ” بالسودان. وبحسب متابعات محررة أخبار الخليج 365، قالت لوشي بحسابها الرسمي بالفيسبوك : (بتوفيق من الله تم تعاقدي مع شركة” Max fashion” العالمية لأكون سفيرة ووجه “Max fashion in sudan “خطوة جديدة انتم فيها الداعم، لتُميز بِخطوةِ نجاح) منى رضوان الخرطوم (أخبار الخليج 365)

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصورة .. الإعلامية لوشي المبارك سفيرة لماركة ” Max Fashion” بالسودان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة كوش نيوز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي كوش نيوز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .