مصرع وإصابة (6) معدنين ومحاولات لإنقاذ (10) عالقين في انهيار بئر ذهب بـ(أبو حمد)

لقى (3) معدنين مصرعهم وأصيب (3) آخرون في انهيار بئر للتعدين التقليدي بمنطقة قبقبة بمحلية أبو حمد بولاية نهر النيل ليل الجمعة ، فيما لا زالت السلطات تكثف عملها لإنقاذ (10) مفقودين في الحادثة .

وكشف معتمد محلية أبو حمد ، عبد العال خرساني ، عن دفن المتوفين وإسعاف المصابين بجروح طفيفة إلى المستشفى ، مؤكداً أن قوات الدفاع المدني وكل الجهات المختصة لا زالت ترابط بموقع الحدث لإنقاذ المفقودين .

وأفاد بيان للشركة السودانية للموارد المعدنية أن الحادث وقع في التاسعة مساء الخميس عندما انهارت بئر بمنطقة قبقبة وبداخلها 16 من المعدنين التقليديين مما أسفر عن وفاة 3 منهم (تم التعرف على أسماءهم) وإصابة 3 آخرين تم نقلهم وإسعافهم وهم بحالة جيدة ، فيما لا يزال هناك 10 آخرين عالقين داخل المنجم حتى كتابة هذا البيان مساء الجمعة وهم على قيد الحياة .

وتابع البيان بحسب صحيفة السوداني لا تزال فرق الإنقاذ وغرفة الطوارئ المكونة من الشركة السودانية للموارد المعدنية والدفاع المدني والأجهزة النظامية وحكومة ولاية نهر النيل تعمل وتبذل جهدها من أجل إنقاذ المعدنين العالقين .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)