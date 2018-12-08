القضارف.. السلطات توقف إمام مسجد والحادثة تثير انتقادات واسعة

أوقفت السلطات بولاية القضارف، إمام وخطيب مسجد عمر البدوي، بحي الأسرى بمدينة القضارف، وأثارت الحادثة جدلاً واسعاً في وسائط التواصل الاجتماعي، تنديداً بإيقاف الإمام الذي عرف بانتقاداته اللاذعة للسياسات الحكومية بالولاية، وحديثه عن قضايا المواطنين، وميله لتقديم النصح للحكام.

ونقل مصلون بالمسجد صباح أمس (الجمعة) حسب صحيفة التيار، أن إمام المسجد، محمود طه، قد أبلغهم بأنه قد تم استدعاؤه من قبل السلطات، وتسلم خطاباً بإيقافه من الإمامة والتدريس، وحلقات القرآن الكريم، وقال مواطنون: “إن الإيقاف من تعليم وتدريس العلوم الشرعية والقرآن، ليس من حق العقيدة والدعوة”. في وقت ابتعثت فيه إدارة العقيدة والدعوة بالولاية، بإمام جديد للمسجد لصلاة (الجمعة) أمس، بيد أن مصلين عقب الصلاة هتفوا: “عائد.. عائد يا محمود”. في الأثناء خاطبت أسرة الراحل، عمر ابراهيم البدوي المصلين عقب الصلاة، وأكدت تمسكها بالإمام محمود، وعبرت عن أسفها لما حدث.

وكان إمام مسجد عمر البدوي قد انتقد، في آخر خطبة جمعة له، إدارة العقيدة والدعوة بالولاية، وذكر أنها تستخدم سياسة لي الذراع لتكميم الأفواه، والتماطل في دفع أجور المؤذنين والدعاة، وحرض الأئمة للالتزام بأمانة التكليف الرباني، وتقديم النصح والإرشاد للحكام، أو يتركوا المنابر. ودمغ الأئمة بـ(الاستكانة) و(التماهي) مع مطالب وتوجيهات الحكومة. وقال: “إن دورهم أصبح ينحصر في تحديد مواقيت صلاة العيد والجمعة”، معلناً في الوقت نفسه مواصلته في قول الحق، وتقديم النصح.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)