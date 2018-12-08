كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقيف 32 شخصا قبيل بدء مظاهرات "السترات الصفراء" بباريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوقفت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، 32 شخصا قبيل بدء مظاهرات "السترات الصفراء" في باريس، حسبما ذكرت وكالة الأناضول، في خبر عاجل لها.

ونشرت فرنسا الآلاف من عناصر الأمن تأهبا لموجة جديدة من الشغب الذي قد يقدم عليه متظاهرو "السترات الصفراء" في العاصمة باريس ومدن أخرى للأسبوع الرابع على التوالي.



