كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روحاني يحذر من "طوفان مخدرات ولاجئين وقنابل وإرهاب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الولايات المتحدة والدول الأخرى التي تفرض عقوبات على إيران من تقليص دور الأخيرة في مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن الدول الغربية لن تكون بمأمن عن تلك الظاهرة.

وقال روحاني خلال كلمته في اجتماع رؤساء برلمان إيران وأفغانستان وباكستان وتركيا والصين وروسيا في طهران، اليوم السبت: "أحذر الدول التي تفرض عقوبات على إيران، إذا تم التقليص من قدرة إيران على محاربة الإرهاب والاتجار بالمخدرات والهجرة غير الشرعية في المنطقة، الدول الغربية لن تكون في مأمن عن تلك الظواهر".

وأضاف روحاني: "إذا كانت الولايات المتحدة سببا في الدمار في أي منطقة، لن ندعها تفلت من دفع ثمن الدمار الذي خلفته".وأشار الرئيس إلى أن دول إيران وتركيا وروسيا والصين "مستهدفون من قبل هجوم شامل".

يذكر أن الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس 2018، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية [روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا]، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في أيار/مايو الماضي.