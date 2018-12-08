كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأردن تستضيف اجتماعاً دولياً لمحاربة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلتئم اليوم السبت جولة جديدة من "اجتماعات العقبة" الخاصة ببحث ومتابعة وتنسيق الجهود الدولية في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف.

وتركز هذه الجولة من الاجتماعات، بحسب ما نقلته صحيفة "الغد" الأردنية، التي تشهدها مدينة العقبة على مدى يومين، على مناقشة التحديات الأمنية في منطقة شرق إفريقيا، والبناء على نتائج الاجتماعات السابقة والإنجازات التي تحققت بهذا الخصوص.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماعات قادة دول، وعدد من وزراء الخارجية والدفاع وكبار المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين من دول شرق إفريقيا والولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية والآسيوية، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والانتربول إضافة إلى شركاء دوليين آخرين.

وتستهدف "اجتماعات العقبة"، التي أطلقها الملك عبدالله الثاني عام 2015، تعزيز التنسيق والتعاون الأمني والعسكري وتبادل الخبرات والمعلومات بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب.