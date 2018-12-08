كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير خارجية إيران: أمریكا حولت المنطقة إلي مخزن للبارود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن الأمريكيين حولوا المنطقة إلي مخزن للبارود، من خلال صفقات سلاح لا حاجة لها بالمنطقة.

وعلي هامش المؤتمر الثاني لرؤساء برلمانات أفغانستان وإیران وباكستان وتركیا والصین وروسیا حول تحدیات الإرهاب و تطویر الصلات وتقویة التعاون الاقلیمي، قال ظریف للصحفیین، إن الأمريكيين حولوا المنطقة الي مخزن للبارود، الأمر الذي يمثل سياسة خطيرة للغاية يعتمدها الأمريكيون في منطقتنا"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وردا علي سؤال حول الاتهامات الأمریكیة بشأن صواریخ إیران، أكد ظريف للصحفيين أن "الأمريكیین بذلوا كل ما في وسعهم للمساس بالعلاقات الإیرانیة الأوروبیة، وحتي أكثر من تهدید العلاقات بین إیران وأوروبا، فإن جهودهم تهدف إلي إظهار القضایا الإقلیمیة بشكل مغایر للحقیقة".

وقال: "لقد حول الأمریكیون المنطقة الي مخزن للبارود، كمیة الأسلحة التي باعتها الولایات المتحدة لمنطقتنا لا یمكن تصدیقها، وهي أبعد من حاجة المنطقة، وهي سیاسة خطیرة للغایة یسعى إلیها الأمریكیون في منطقتنا".

وأضاف: لقد جعلت هذه السیاسة منطقتنا تتحول إلي مخزن من الأسلحة المدمرة المتقدمة للغایة، والتي للأسف لم تسهم في تحقیق السلام والأمن بالمنطقة، قائلا: "نقرأ في الصحف الأمریكیة أن السلاح الأمريكي أصبح بید تنظیم القاعدة في الیمن وداعش في سوریا، وهذا تهدید یهدد منطقتنا".