ترامب سيعلن اليوم عن تعيين جديد في منصب كبير

الخليج 365/ بغدادذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيعلن يوم السبت عن تعيين جديد في منصب كبير، في مواصلة لسلسلة من التغييرات في صفوف كبار المسؤولين في إدارته.

وصرح ترامب بأن "الأمر يتعلق بهيئة الأركان المشتركة"، بحسب وكالة "رويترز".

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإعلامية، نقلا عن مصادرها، أنه "من المتوقع أن يقدم كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي استقالته خلال أيام".

وأعلن الرئيس الأمريكي في وقت سابق، أنه سيرشح المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناورت لمنصب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ووليام بار لمنصب وزير العدل الذي سبق أن شغله، ويتعين أن يوافق مجلس الشيوخ على تعيينهما.

