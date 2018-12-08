وزير اسرائيلي: لا نستبعد زحف جيشنا نحو لبنان

الخليج 365/ بغداد
أكد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه لا يستبعد زحف جيش بلاده على لبنان مضطرا للتصدي لتهديد أنفاق حزب الله التي تم كشفها مؤخرا.
وأضاف كاتس المشرف على شؤون الاستخبارات والنقل في حكومته، أن "وحدات الجيش تعمل حتى الآن للعثور على الأنفاق وتدميرها داخل أراضي إسرائيل"، لكنه مستثنيا احتمال أن يؤدي دخول الجيش الإسرائيلي الأراضي اللبنانية، إلى مواجهة كبيرة مع حزب الله.
وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن حزب الله يسعى إلى إرسال "كتائب كاملة" إلى إسرائيل، بما في ذلك عبر الأنفاق، بهدف الاستيلاء على الأراضي، واختطاف وقتل الإسرائيليين.
وقال إن أنفاق حزب الله "أوسع" من أنفاق حركة حماس في غزة، وهي تسمح بمرور الدراجات النارية والجرارات ومختلف العربات.
أكد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه لا يستبعد زحف جيش بلاده على لبنان مضطرا للتصدي لتهديد أنفاق حزب الله التي تم كشفها مؤخرا.
وأضاف كاتس المشرف على شؤون الاستخبارات والنقل في حكومته، أن "وحدات الجيش تعمل حتى الآن للعثور على الأنفاق وتدميرها داخل أراضي إسرائيل"، لكنه مستثنيا احتمال أن يؤدي دخول الجيش الإسرائيلي الأراضي اللبنانية، إلى مواجهة كبيرة مع حزب الله.
وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن حزب الله يسعى إلى إرسال "كتائب كاملة" إلى إسرائيل، بما في ذلك عبر الأنفاق، بهدف الاستيلاء على الأراضي، واختطاف وقتل الإسرائيليين.
وقال إن أنفاق حزب الله "أوسع" من أنفاق حركة حماس في غزة، وهي تسمح بمرور الدراجات النارية والجرارات ومختلف العربات.
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