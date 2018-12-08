مقتل وإصابة أكثر من 120 شخصا في ملهى ليلي بإيطاليا

الخليج 365/ بغداد
لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 120 آخرين جراء تدافع روّاد ملهى ليلي في مدينة أنكونا شمالي إيطاليا إثر بخّ أحد الساهرين رذاذ الفلفل مثيرا حالة من الذعر واختناقات بين المحتفلين.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن "10 مصابين في حالة حرجة، وأن الإصابات نجمت بشكل رئيس عن تدافع للحاضرين أثناء حفل لفنان الراب الإيطالي الشهير سفيرا إيباستا الذي حشد نحو 1000 عاشق لفنه".
وحسب شهود عيان، وقع التدافع بعد بخّ أحدهم رذاذ الفلفل الذي أثار الذعر وتسبب باختناق العشرات.
لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 120 آخرين جراء تدافع روّاد ملهى ليلي في مدينة أنكونا شمالي إيطاليا إثر بخّ أحد الساهرين رذاذ الفلفل مثيرا حالة من الذعر واختناقات بين المحتفلين.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن "10 مصابين في حالة حرجة، وأن الإصابات نجمت بشكل رئيس عن تدافع للحاضرين أثناء حفل لفنان الراب الإيطالي الشهير سفيرا إيباستا الذي حشد نحو 1000 عاشق لفنه".
وحسب شهود عيان، وقع التدافع بعد بخّ أحدهم رذاذ الفلفل الذي أثار الذعر وتسبب باختناق العشرات.
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