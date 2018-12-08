انت الان تتابع رواية «زينب».. الحب يخسر معركته أمام عادات الريف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - محمد حسين هيكل، هو شاعر وأديب وسياسي كبير، اختير وزيرًا للمعارف عام 1938، تولى رئاسة حزب الأحرار الدستوريين عام 1943، وترأس وفد مصر في الأمم المتحدة أكثر من مرة

تحرير:عبد الفتاح العجمي ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:١٣ ص

بينما المحامي الشاب محمد حسين هيكل (ولد في 20 أغسطس 1888 بقرية كفر غنام بالمنصورة الدقهلية - توفي في 8 ديسمبر 1956)، الحاصل على درجة الليسانس عام 1909 من مدرسة الحقوق الخديوية، يسعى لنيل درجة الدكتوراه في القانون من جامعة السوربون في باريس خلال عامي 1910 و1911، أتاه وحي الكتابة من بنات أفكاره، وقام بتأليف أول رواية له وعنوانها "زينب: مناظر وأخلاق ريفية"، وأهدى العمل إلى مصر، وإلى أخته، ليُنشر العمل في 1914، ويكون من بدايات التأليف القصصي، وأول رواية عربية حقيقية وفقًا لمفاهيم العصر الحديث.

تأثر هيكل إلى حدٍّ كبيرٍ بالفكر الرومانسي، خاصةً الفيلسوف جان جاك روسو، وبدا ذلك جليًّا في "زينب"، التي تدور أحداثها داخل الريف المصري البسيط في أوائل القرن العشرين، ذلك الريف الذي كان مُلهمًا للأدباء والفنانين والشعراء، وقد صورت بيوت الفلاحين وحياتهم المفرحة أحيانًا والبائسة في أحيان أخرى، وقد تحولت

تأثر هيكل إلى حدٍّ كبيرٍ بالفكر الرومانسي، خاصةً الفيلسوف جان جاك روسو، وبدا ذلك جليًّا في "زينب"، التي تدور أحداثها داخل الريف المصري البسيط في أوائل القرن العشرين، ذلك الريف الذي كان مُلهمًا للأدباء والفنانين والشعراء، وقد صورت بيوت الفلاحين وحياتهم المفرحة أحيانًا والبائسة في أحيان أخرى، وقد تحولت الرواية إلى فيلم حامل لاسمها كان من باكورة الأعمال السينمائية الناطقة في عام 1930.

الرواية تقوم على الصراع بين ثنائية المجتمع والطبيعة، وتتجلى هذه الثنائية بصورة واضحة في الشخصيات، فـ"زينب" و"حسن" "وإبراهيم" هم أشخاص ينتمون إلى نماذج مجتمعية، تعيش داخل تقاليد وأعراف فُرضت عليها من محيطها الاجتماعي، لذلك فهي خارج دائرة الفعل باستمرار، تتلقى الأوامر والإرشادات من محيطها الاجتماعي دون مراجعة، بينما "حامد" هو ذلك الشاب المُتعلم الذي يُجسد المرآة الصافية للطبيعة وتنسجم تصرفاته مع محيطه.

تبدأ الرواية حول شخصيتها الرئيسية "زينب": "في هاته الساعة من النهار حين تبدأ الموجودات ترجع لصوابها، ويقطع الصمت المطلق الذي يحكم على قرى الفلاحين طول الليل أذان المؤذن، وصوت الديكة، ويقظة الحيوانات جميعا من راحتها، وحين تتلاشى الظلمة، ويظهر الصباح رويداً رويداً من وراء الحجب، في هاته الساعة كانت زينبْ تتمطى في مرقدها، وترسلُ في الجو الساكن الهادئ تنهدات القائم من نومه، وعن جانبيها أختها وأخوها ما يزالان نائمين".

تنطلقُ الحياة الريفية بكدٍّ وصراع من أجل القوت، و"زينب" الريفية يدٌ رقيقة أجيرة في حقول القطن حيث هيمنة الإقطاع، وتمضي الحياة بين الحلم والوجع، ثم تبدأ فصول العشق بين "زينب وحامد"، في قصة حب محاطة بالمنع والتقاليد والخوف والشرف والحواجز الطبقية والاجتماعية التي تُنهيها.

يظهر الفلاح "إبراهيم" الذي تحبه "زينب"، ثم يدق الزواج بابها من "حسن" المرشح الأول لخطبتها، تدخل بيته وعالم الزوجية بكآبة ونفور، وتتقلب القلوب والعمر كما تتقدم الرواية فصولًا، حيث يقع "حامد" في حب "عزيزة" معشوقته الجديدة، وتنتهي الرواية بأن تتزوج "عزيزة" من آخر يأخذها ويرحل، ويغادر "إبراهيم" إلى العسكرية في السودان، وتتدهور صحة "زينب" وهي تبكي على لبنها المسكوب.

وينتهي النص الأدبي المليء بالنقد لهيمنة الإنجليز والإقطاع، والراصد لإنكار ورفض الريفيين آنذاك لحاجات القلب، ووقوفهم عقبةً أمام الحب، هكذا: "تطلب زينب إلى أمها أن تأتيها بمنديلٍ محلاوي، هو منديل إبراهيم، وأخذته بيدها فوضعته على فمها ثم قلبها، وكانت آخر كلمة لها أن يوضع المنديل معها في قبرها، وفي وسط الليل أقفلت عينيها وراحت إلى أعماق سكونها وارتفع صراخ العجوزين يعلن في الفضاء موتها".

ومن أهم ما يميز "زينب"، هي أن غلافها لم يحمل اسم كاتبها، حيث وقعها هيكل بـ"بقلم مصري فلاح"، حيث كان هيكل محاميًا يخشى أن تُسيء إليه وإلى مهنته كتابة الرواية التي كانت في تلك الفترة تعني التسلية لا العمل الأدبي الجاد، وقال عن ذلك: "لقد دفعني إلى اختيار هاتين الكلمتين شعور شاب لا يخلو غرابة، وهو هذا الشعور الذي جعلني أُقدّم كلمة (مصري) حتى لا تكون صفة للفلاح، إذا هي أخرت وصارت (فلاح مصري)".

يُضيف هيكل: "ما قبل الحرب كنت أحس كما يحس غيري من المصريين، ومن الفلاحين بصفة خاصة، بأن أبناء الذوات وغيرهم ممن يزعمون لأنفسهم حق حكم مصر، ينظرون إلينا جماعة الفلاحين، بغير ما يجب من الاحترام، أردت أن أستظهر على غلاف الرواية والتي خصصت فيها صورًا لمناظر ريف مصري، وأخلاق أهله، أن المصري الفلاح يشعر في أعماق نفسه بمكانته، وبما هو أهل له من الاحترام "، وبعد 15 عامًا كاملة من صدور الرواية حملت اسم صاحبها.

ويقول يحيى حقي في كتابه "فجر القصة العصرية" (1987): "إن مكانة قصة (زينب) لا ترجع فحسب إلى أنها أول القصص في أدبنا الحديث، بل إنها لا تزال إلى اليوم أفضل القصص في وصف الطريق وصفًا مستوعبًا شاملًا".

وقد تختلف الأقاويل حول قيمة "زينب" الأدبية، خاصةً أنها نص حاضر ببساطته وباقتفائه أثر الكتابة الكلاسيكية الأوروبية، لكنها تتفق في كونها أول رواية عربية تلتزم بقواعد القصة الفنية، وأنها كانت بداية الانطلاق لأعمال روائية لكبار الكتاب من أمثال عباس العقاد، طه حسين، وتوفيق الحكيم، وغيرهم من الرواد، الذين كانت لهم إسهامات متنوعة في ميادين الأدب والفكر.