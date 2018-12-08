للأثرياء.. شروط وإجراءات الإفراج الجمركي عن «اليخوت»

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - حددت مصلحة الجمارك مجموعة من الشروط والقواعد الخاصة بالإفراج الجمركى عن اليخوت سواء كانت التى يمتلكها الأفراد أو الشركات السياحية فى مصر، نظرا لأهميتها فى تنشيط السياحة

تعد اليخوت أحد أبرز وسائل الترفيه الخاصة التى يتمتع بها الأثرياء دون غيرهم، ومن قبلهم الملوك وأمراء وحكام الدول، وذلك لما تكفله تلك الوحدات البحرية الخاصة من مبالغ مالية ضخمة تتجاوز ملايين الدولارات. ومع زيادة الخيارات وتعدد الشركات المصنعة بالعالم، أصبح امتلاك اليخوت أمرا غير استثنائى بالنسبة للأثرياء، بجانب تطور المعارض العالمية التي توفر خيارات عدة لامتلاك أنواع متعددة من القوارب واليخوت الفاخرة. وتمثل سياحة اليخوت فى مصر نحو 60% من إجمالى إيرادات الأنشطة السياحية.

ووفقًا لبيانات صادرة من الهيئة العامة للاستعلامات، فإن شواطئ مصر يزحف عليها نحو 30 ألف يخت سياحي على مستوى دول العالم وبطول سواحلها سنويا. وطبقا للتقارير العالمية فى صناعة سياحة اليخوت، فإن حجم رسوم تراخيصها يتراوح فى مصر ما بين نحو 1250 و1500 دولار، بينما تبلغ رسوم تراخيص اليخوت فى فرنسا نحو 30 دولارا،

ووفقًا لبيانات صادرة من الهيئة العامة للاستعلامات، فإن شواطئ مصر يزحف عليها نحو 30 ألف يخت سياحي على مستوى دول العالم وبطول سواحلها سنويا. وطبقا للتقارير العالمية فى صناعة سياحة اليخوت، فإن حجم رسوم تراخيصها يتراوح فى مصر ما بين نحو 1250 و1500 دولار، بينما تبلغ رسوم تراخيص اليخوت فى فرنسا نحو 30 دولارا، بينما تتراوح رسوم التراخيص فى تونس ما بين نحو 50 و60 دولارا. واهتمت مصر بتشجيع سياحة اليخوت والبحوث وإقامة الموانى المتخصصة على شواطئها، ومنها مارينا نعمة والموجودة فى خليج نعمة بشرم الشيخ، ومارينا الغردقة، ومارينا البحر الأبيض المتوسط والمعروفة باسم بورتو مارينا، ومارينا مرتفعات طابا، بالإضافة الى مرسى أبو تيج بمدينة الجونة بالبحر الأحمر. اقرأ أيضا: إذا كنت مغتربا.. كيف تحصل على تخفيض جمركي لسيارتك؟ وحددت مصلحة الجمارك المصرية مجموعة من الشروط والإجراءات للإفراج المؤقت عن اليخوت وفقًا لما يلى: وحددت مصلحة الجمارك المصرية مجموعة من الشروط والإجراءات للإفراج المؤقت عن اليخوت وفقًا لما يلى: - يتقدم صاحب اليخت أو من ينيبه أو مندوب السياحة إلى جمرك الوصول بالنموذج المعد لذلك من أصل وصورة موضحًا به البيانات الأساسية (مرفقًا به كشوف بيانات الطاقم والركاب وقسيمة سداد مقابل تعليق أداء الضريبة وقائمة بأي بضائع داخل اليخت ، خمور – سجائر).

في حالة السياحة الإقليمية يتم تقديم تعهد شخصي من مسئول اليخت أو من ينيبه بسداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، فى حالة عدم مغادرة اليخت المياه الإقليمية بعد انتهاء مدة الإفراج المؤقت، وفى هذه الحالة تقوم الجمارك بإخطار مصلحة أمن المواني عند الإفراج المؤقت عن اليخت. في حالة السياحة النيلية يشترط تقديم خطاب ضمان أو تعهد من هيئة تنشيط السياحة بالضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عن اليخت فى حالة عدم مغادرته المياه الإقليمية خلال المدة الممنوحة للإفراج المؤقت. اقرأ أيضا: تعرف على الإعفاءات الجمركية في قانون الجمارك الجديد - تقوم اللجنة الجمركية بالمعاينة وتقدير الضرائب والرسوم المستحقة وإثباتها على النموذج الجمركى المعد لذلك وتحديد مدة الإفراج المؤقت. - فى حالة رغبة مسئول اليخت تجديد فترة الإفراج المؤقت، يتقدم بطلب موضحًا به الفترة المطلوبة وخط السير ومرفقًا به قسيمة سداد مقابل تعليق أداء الضريبة، وتقوم اللجنة الجمركية بالتأشير بالتجديد فى المكان المخصص لذلك فى النموذج الجمركى، ولمسئول اليخت تجديد فترة الإفراج المؤقت من أى ميناء به لجنة جمركية. - لمسئول اليخت إنهاء الإفراج المؤقت من جمارك أى ميناء مصري غير الميناء الذى قام بإتمام إجراءاته، شريطة أن يكون به لجنة جمركية وذلك بسحب النموذج الجمركى للإفراج المؤقت. - يراعى عرض السفن واللنشات الأجنبية الزائرة بغرض السياحة على لجنة تنظيم الترددات بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لمنحها تراخيص مؤقتة باستخدام أجهزة المساعدات الملاحية وأجهزة الاتصالات، حيث سيتم الرد خلال يوم أو يومين على الأكثر. - على الجمارك فى حالة الإفراج النهائى عن اليخوت والسفن السابق الإفراج المؤقت عنها ويتم العرض على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لأخذ الموافقة النهائية. اقرأ أيضا: للمستوردين.. خطوات تقديم الإقرار الجمركي إلكترونيا

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