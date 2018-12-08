صحف الإمارات: رعب في فرنسا من تظاهرات اليوم

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الصحف كشفت عن إصابة 33 فلسطينيا برصاص الاحتلال، في الجمعة الـ37 لمسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع غزة، والتي أطلق عليها جمعة "انتفاضة الحجارة الكبرى".

طالعتنا الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت بالعديد من القضايا والموضوعات التي تشغل الرأي العام، وتصدر الشأن اليمني ومحادثات السويد عناوين الصحف، كما استعرضت تأهب فرنسا لتظاهرات اليوم. وتحت عنوان "الشرعية تتمسك بالحديدة.. وترفض عسكرة مطار صنعاء"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن وفد الحكومة اليمنية، أكد في اليوم الثاني لمباحثات السويد، أنه لا يمكن تحقيق السلام من دون إلقاء الحوثيين سلاحهم، لافتاً إلى أن الحكومة اليمنية ترفض استغلال مطار صنعاء في الحرب والأعمال العسكرية وأنها مستعدة لفتح المطار فوراً ولكن وفق شروط وضوابط معينة.

فيما أفادت صحيفة "الاتحاد" بأن وزير الزراعة في الحكومة الشرعية اليمنية عثمان مجلي، الموجود في السويد، أكد أن خيار العملية العسكرية ما زال مطروحاً في حال رفضت ميليشيات الحوثي الانسحاب من مدينة الحديدة غربي اليمن. وقال الوزير: "نحن الآن في مشاورات استجابة لدعوات المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها،

فيما أفادت صحيفة "الاتحاد" بأن وزير الزراعة في الحكومة الشرعية اليمنية عثمان مجلي، الموجود في السويد، أكد أن خيار العملية العسكرية ما زال مطروحاً في حال رفضت ميليشيات الحوثي الانسحاب من مدينة الحديدة غربي اليمن. وقال الوزير: "نحن الآن في مشاورات استجابة لدعوات المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها، ما زلنا نناقش إطار مباحثات سلام"، مضيفاً: "إذا لم يتجاوبوا، لدينا خيارات كثيرة ومنها الهجمة العسكرية".

وحول آخر تطورات الأوضاع في فلسطين، لفتت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى أن 33 فلسطينياً أصيبوا برصاص الاحتلال، أمس، في الجمعة الـ37 لمسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع غزة، والتي أطلق عليها جمعة "انتفاضة الحجارة الكبرى"، فيما دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة الحاشدة في الجمعة الـ38 المقبلة، والتي ستحمل اسم جمعة "المقاومة حق مشروع"، بالتزامن مع تصويت الأمم المتحدة ضد مشروع قرار أمريكي لإدانة حركة "حماس".

وتناولت صحيفة "البيان" في افتتاحيتها القمة الخليجية التي تنطلق غدا، وذكرت أن الأنظار تتجه غدا الأحد إلى العاصمة السعودية "الرياض" التي ستستضيف القمة الخليجية الـ39، حيث سيحل قادة دول مجلس التعاون الخليجي ضيوفاً على المملكة، ليكملوا مسيرة العمل المشترك.

وبالانتقال إلى فرنسا وتحت عنوان "غضب شعبي فرنسي واستنفار أمني عشية احتجاجات السترات الصفراء"، أوضحت صحيفة "الإمارات اليوم" أن مشاهد عشرات طلبة المدارس الثانوية وهم يركعون وأيديهم خلف ظهورهم خلال الاعتقالات الواسعة التي نفذتها السلطات الفرنسية أثارت تنديدات، أمس، في وقت تستعد فيه البلاد لموجة عنف جديدة خلال تظاهرات مرتقبة اليوم لمحتجي "السترات الصفراء". وأشارت الصحيفة إلى إعراب سياسيين يساريين عن غضبهم جراء التسجيلات المصورة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لفتية ينحنون، بينما صرخ عناصر شرطة مكافحة الشغب في وجوههم.

وأفادت صحيفة "الوطن" بأن أحزاب اليسار بالبرلمان الفرنسي تعتزم تقديم مذكرة، الإثنين المقبل، لسحب الثقة من الحكومة بسبب إدارتها أزمة "السترات الصفراء". وأعلن السكرتير الأول للحزب الاشتراكي أوليفييه فور، أن مذكرة سحب الثقة تحظى بدعم حزب "فرنسا الأبية" (اليسار المتشدد) والحزب الشيوعي، إلا أنه يأمل في انضمام تكتلات حزبية أخرى لهذه المبادرة في مجلس النواب، حيث يحظى الحزب الحاكم (الجمهورية إلى الأمام) بأغلبية مطلقة. ونوهت "الاتحاد" بنشر فرنسا آلاف قوات الأمن خوفا من تجدد أعمال شغب متظاهري "السترات الصفراء" في العاصمة باريس، ومدن أخرى في مواجهة بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة للأسبوع الرابع.

وتم إغلاق برج إيفل والمعالم السياحية الأخرى والمتاجر، لتجنب أعمال النهب وتمت إزالة مقاعد الشوارع لتجنب استخدام القضبان المعدنية كمقذوفات، ونشرت السلطات نحو 89 ألف شرطي في مختلف أنحاء البلاد. ومن بين هؤلاء، انتشر نحو ثمانية آلاف في باريس لتجنب تكرار أحداث الفوضى التي وقعت يوم السبت الماضي، عندما قام مثيرو الشغب بإضرام النار في السيارات ونهب المحلات التجارية في شارع الشانزليزيه الشهير وتشويه قوس النصر برسم جرافيتي يستهدف الرئيس إيمانويل ماكرون.

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