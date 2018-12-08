انت الان تتابع أسعار الدولار والعملات اليوم السبت 8 ديسمبر 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٣٧ ص

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 17.86 جنيه، ونحو 17.95 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزى. وبلغ أقل سعر للدولار فى كل من البنك الأهلى المصرى مسجلًا نحو 17.88 جنيه للبيع، و17.78 جنيه للشراء، بينما سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 17.89 جنيه للبيع، و17.79 جنيه للشراء. وبلغ أعلى سعر للدولار فى بنك مصر إيران ليسجل نحو 17.98 جنيه للبيع، و17.88 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار فى كل من البنك المصرى الخليجى، وبنك عودة نحو 17.96 جنيه للبيع، و17.88 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار فى كل من البنك العقارى المصرى ومصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 17.96 جنيه للبيع، و17.89 جنيه للشراء. اقرأ أيضا: هل ينخفض سعر الجنيه بنسبة 10% بحلول عام 2020؟ فيما سجل سعر الدولار فى كل