أسعار الذهب اليوم السبت 8 ديسمبر 2018

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٣١ ص
ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، فى السوق المحلى، نتيجة صعود سعر الأوقية عالميا، أمس، ليسجل سعر الأونصة نحو 1249 دولارا. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 4% خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2018.
وجاءت أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 620 جنيهًا. عيار 24: 711 جنيهًا. عيار 18: 533 جنيهًا. عيار 14: 415 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 4976 جنيها. سعر الأوقية: 1249 دولارًا. اقرأ أيضا: الحياة تعود لأسواق الذهب..و«شبكة العروسة» السبب وارتفع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى
عيار 21: 620 جنيهًا.
عيار 24: 711 جنيهًا.
عيار 18: 533 جنيهًا.
عيار 14: 415 جنيهًا.
سعر جنيه الذهب: 4976 جنيها.
سعر الأوقية: 1249 دولارًا.
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وارتفع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر ليسجل نحو 2.631 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر الماضى، فى مقابل نحو 2.545 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2018، وفقًا لبيانات البنك المركزى.
وعلى أساس شهرى، ارتفعت مساهمة الذهب فى أكتوبر الماضى بنسبة بلغت نحو 3.3%، بما يعادل نحو 86 مليون دولار بالمقارنة بشهر سبتمبر 2018.
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