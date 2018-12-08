بالفيديو.. هكذا عمل تميم على تدمير عقول الطلاب في مدارس قطر

يوضح الفيديو التالي كيف عملت حكومة تميم على تدمير عقول طلابها. ويشير الفيديو إلى أن ووزير تعليمه تفرغ لتشويه دول المقاطعة، ما أدى إلى تراجع قدرات الطلاب العقلية وهروبهم من الفصول والمقررات. وبحسب الفيديو فقد تعهد الوزير بغرس الكراهية لدول الجوار في نفوس الطلاب.

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