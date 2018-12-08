رجوي: الظروف كلها متهيأة لاستمرار وتوسع الانتفاضات

قالت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، إن الظروف كلها متهيأة لاستمرار وتوسع الانتفاضات. وأضافت، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: الإضرابات والمظاهرات المتواصلة للعمال والكادحين، واحتجاجات النساء وطلاب المدارس والجامعات والمواطنين المنهوبة أموالهم ظلت مستمرة وتتوسع كل يوم. وتشهد إيران، منذ أشهر، تظاهرات وعمليات إضراب في عدد من المدن احتجاجا على تردي الوضع المعيشي.

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