الوطن الإماراتية: العراقيون يرفضون عملاء إيران

قالت صحيفة الوطن الإماراتية إن جميع الأطراف العراقية الرافضة لتوزير أتباع إيران والمحسوبين عليها تستحق التقدير، على هذا الموقف الوطني الذي يستحق الإشادة، ويعكس الحرص الشديد على مصلحة العراق ومستقبله وطي صفحة النكبات التي يصر النظام الإيراني على إبقائها والتمديد لها للمتاجرة بها ومواصلة السيطرة على قرار العراق، سواء عبر العمل على نخر التشكيل الوزاري بالمحسوبين على إيران، أو عبر سلب السلطة التشريعية لقدراتها عبر إيصال محسوبين على طهران، أو إرسال المليشيات وإنشاء جماعات إرهابية وربطها مباشرة بقرار "الملالي" وأجندة إيران الخبيثة القائمة على التوسع .

ولفتت إلى ان أزمات البصرة قد بينت الرفض الشعبي لإيران وكيف تقف وراء كل ما يعانيه العراقيون من أوضاع بائسة، فضلاً عن المحاولات المفضوحة من قبل إيران بعد الانتخابات التشريعية التي رفض العراقيون عبر الصناديق وصول ممثلي إيران إلى تحت القبة البرلمانية، وذلك بعد أن بدا جلياً أن شفاء العراق كحال أشقائه المبتلين بالتدخلات رهن بالخلاص من كل تدخل إيراني، ومنع سيطرة أتباعه على القرار أو الحكم أو المفاصل الهامة بالأخص، ومن هنا كان التلويح من قبل قوى فاعلة بسحب ثقتها من عادل عبد المهدي رئيس الحكومة المكلف بالتشكيل، في حال كان لديه نية أو توجه تحت أي شبب لتوزير أتباع إيران، لأن الشعب العراقي بات على دراية كاملة بالأسباب الحقيقة لكل ما عاناه وتعرض له، ويدرك من الذي يقف خلف كل هذا الكم من المعاناة ويستهدف ضرب مقومات التغيير بشكل جلي.

وخلصت إلى انه على الشعب العراقي أن يعي أن نجاته بوحدته وتفاهمه وبأن البلد للجميع، وأن المستقبل لهم، وبقدر ما يكنونه من ولاء لوطنهم سوف يكون النجاح وتحقيق الأهداف التي تعتبر حقاً لهم جميعهم، أما استمرار الساسة الذين يخدمون "الولي الفقيه" فلن تسبب للعراق إلا المزيد من الدمار والويلات والنكبات والكوارث.