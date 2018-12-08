شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يحضران اجتماع "دينية البرلمان" الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماعاتها الأسبوع الجارى، مناقشة عدد من مشروعات القوانين المحالة لها، وأبرزها إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، وإنشاء نقابة للإنشاد الدينى، وتنظيم دار الإفتاء، وتنظيم الفتوى العامة.

وتعقد اللجنة اجتماعا غدا الأحد، لاستمرار نظر مشروع القانون المقدم من النائب رياض عبدالستار، و(60) نائباً وهم أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن إنشاء نقابة للإنشاد الديني.

وتستكمل لجنة الشئون الدينية والأوقاف خلال اجتماعها يوم الاثنين، نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية"، فى اجتماع مشترك مع مكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الخطة والموازنة، وبحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وتنعقد اللجنة يوم الثلاثاء القادم، ويتناول الاجتماع، استمرار نظر مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أسامة العبد، و(60) نائباً بشأن " تنظيم دار الإفتاء المصرية "، بحضور الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وكذلك استمرار نظر مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عمر حمروش، و(60) نائباً بشأن " تنظيم الفتوى العامة".