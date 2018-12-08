شكرا لقرائتكم خبر عن "دفاع البرلمان" يناقش قانونى المرور ومكافحة المخدرات الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، 3 اجتماعات على مدار الأسبوع الجارى، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الهامة.

تناقش اللجنة غداً الأحد مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الديب و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها، وذلك بالأشتراك مع لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الصحية).

فيما تواصل اللجنة خلال إجتماعها المزمع عقدة الإثنين، نظر مشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب: (عبدالمنعم العليمي– سيلفيا نبيل لويس – هبة هجرس أحمد هجرس – ممدوح مقلد) فى ذات الشأن.

وتبحث اللجنة خلال اجتماعها الثلاثاء - حسب جدول أعمالها، الإعداد للزيارة الميدانية التى ستقوم بها اللجنة إلى قيادة قوات الصاعقة المصرية يوم الأربعاء 26/12/2018.