شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد إسماعيل يطالب بخضوع طلاب الجامعة لكشف المخدرات سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور ، الحكومة بتفعيل تطبيق الكشف الدورى وتحليل المخدرات على السائقين بصورة سنوية ، وتعميم ذلك على قائدى المركبات الخاصة والأجرة وكذلك وموظفى القطاع العام والخاص، وكذلك طلبة الجامعات .

وأوضح إسماعيل فى تصريح لـ" الخليج 365 " أنه لا يوجد حى ولا قرية على مستوى الجمهورية إلا والجميع يشتكى من انتشار الاستروكس والفودو، موضحا أن توقيع الكشف الدورى والتحاليل الطبية على الموظفين والطلبة والسائقين بمثابة رسالة تساعد على مواجهة السوق الذى يتم فيه شرب المخدرات.

وتابع عضو مجلس النواب، أنه يجب توقيع جزاءات رادعة حال اكتشاف أن نتيجة التحليل إيجابية مع وصول الأمر لحد الفصل عند تكرار تناول المخدرات ، وبالتالى نتمكن من مواجهة المخدرات من المنبع وبالتالى يتم القضاء على التفكير فى تناول المخدرات.

وأكد عضو مجلس النواب، أن تلك الخطوة تساعد بشكل كبير وتعاون أجهزة الشرطة فى المواجهة الاعتيادية حيث تدعم الشرطة فى التصدى لتجار المخدرات بجانب أنها تحافظ على صحة المصريين.