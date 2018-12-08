الخليل يطالب الرئيس عون بالدعوة لاجتماع وطني يحمّل الجميع مسؤولية تشكيل الحكومة

وجّه امين عام ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​انور الخليل​ نداء الى رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، طالبه فيه "بالدعوة الى اجتماع وطني عاجل ودون ابطاء يحمّل جميع المجتمعين مسؤولية استنباط الحلول ل​تشكيل الحكومة​ باسرع وقت ممكن، وللتنبه الى اخطار ​اسرائيل​ التي تقرع طبول الحرب ليلا نهارا"، منبها "الى ما تمر به البلاد اليوم من ازمات متعددة كعدم تشكيل الحكومة وعدم الاهتمام بشؤون وشجون اللبنانيين، مرورا بالازمة الاقتصادية الخانقة ومشكلة عجز ​الكهرباء​ و​الفساد​ المستشري في مؤسسات الدولة وتسيب الادارة، وصولا الى ​مشكلة النفايات​ ووباء مياه الليطاني".

كلام خليل جاء خلال رعايته توقيع الديوان الشعري تحت عنوان "كنّا" للشاعر نديم دربية في دار ​حاصبيا​، بحضور حشد من الفعاليات السياسية والعسكرية والاجتماعية .