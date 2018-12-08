الخليل يطالب الرئيس عون بالدعوة لاجتماع وطني يحمّل الجميع مسؤولية تشكيل الحكومة

وجّه امين عام كتلة التنمية والتحرير النائب انور الخليل نداء الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، طالبه فيه "بالدعوة الى اجتماع وطني عاجل ودون ابطاء يحمّل جميع المجتمعين مسؤولية استنباط الحلول لتشكيل الحكومة باسرع وقت ممكن، وللتنبه الى اخطار اسرائيل التي تقرع طبول الحرب ليلا نهارا"، منبها "الى ما تمر به البلاد اليوم من ازمات متعددة كعدم تشكيل الحكومة وعدم الاهتمام بشؤون وشجون اللبنانيين، مرورا بالازمة الاقتصادية الخانقة ومشكلة عجز الكهرباء والفساد المستشري في مؤسسات الدولة وتسيب الادارة، وصولا الى مشكلة النفايات ووباء مياه الليطاني".
كلام خليل جاء خلال رعايته توقيع الديوان الشعري تحت عنوان "كنّا" للشاعر نديم دربية في دار حاصبيا، بحضور حشد من الفعاليات السياسية والعسكرية والاجتماعية .
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