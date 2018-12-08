قوى الأمن: ضبط 545 مخالفة سرعة زائدة وتوقيف 83 مطلوباً يوم أمس

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ عن ضبط 545 مخالفة ​سرعة زائدة​ وتوقيف 83 مطلوباً بجرائم مختلفة من بينها: ​مخدرات​، سرقة، سلب و​اطلاق نار​، بتاريخ يوم أمس 7/12/2018.

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