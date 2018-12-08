التحكم المروري للنشرة: حركة سير طبيعية على مداخل بيروت وانقطاع طرق جبلية بسبب الثلوج

أفادت غرفة التحكم المروري، للنشرة، ان ​حركة السير​ على مداخل ​بيروت​ وضمن العاصمة طبيعية، اما بعض ​الطرقات الجبلية​ فمقطوعة بسبب تراكم ​الثلوج​، وهي طريق حدث بعلبك-عيون السيمان، طريق الهرمل- الضنية، طريق عيناتا الارز وطريق عام مرطبان الهرمل.

فيما سجل 21 ​حادث سير​ في الاربع والعشرين ساعة الماضية نتج عنها قتيل و27 جريحا، اما ​رادارات السرعة​ فسجّلت 545 ظبط ​سرعة زائدة​.