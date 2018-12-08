التحكم المروري للنشرة: حركة سير طبيعية على مداخل بيروت وانقطاع طرق جبلية بسبب الثلوج

أفادت غرفة التحكم المروري، للنشرة، ان حركة السير على مداخل بيروت وضمن العاصمة طبيعية، اما بعض الطرقات الجبلية فمقطوعة بسبب تراكم الثلوج، وهي طريق حدث بعلبك-عيون السيمان، طريق الهرمل- الضنية، طريق عيناتا الارز وطريق عام مرطبان الهرمل.
فيما سجل 21 حادث سير في الاربع والعشرين ساعة الماضية نتج عنها قتيل و27 جريحا، اما رادارات السرعة فسجّلت 545 ظبط سرعة زائدة.
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