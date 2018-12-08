رئيس برلمان باكستان: نرفض مجيء سائر الدول الى المنطقة بذريعة مكافحة الإرهاب

أعلن رئيس ​البرلمان الباكستاني​ اسد قيصر خلال مؤتمر رؤساء برلمانات الدول الست "إيران وباكستان وتركيا و​الصين​ وروسيا و​أفغانستان​" المنعقد في ​ايران​ لمواجهة ​الارهاب​، "أننا نرفض مجيء سائر الدول الى المنطقة بذريعة ​مكافحة الإرهاب​"، مشيرا الى أن "المنطقة حققت انجازات كبيرة في مكافحة الإرهاب، لكن الخلافات تعرقل توطيد العلاقات بين دول المنطقة".

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