تدافع في ملهى ليلي بايطاليا يؤدي الى مقتل ستة اشخاص

لقي ستة اشخاص مصرعهم في تدافع في ​ملهى ليلي​ قرب مدينة أنكونا الإيطالية على الساحل الأدرياتيكي، بعد أن اصيب رواد الملهى بالذعر، وفق ما ذكر ​رجال الإطفاء​ .

وكشفت ادارة الإطفاء في بيان ان " السبب قد يكون ذرّ مادة لاسعة، ما دفع الشبان الى الهرب والدوس على بعضهم البعض، وادّى الى مقتل ستة اشخاص وجرح العشرات".