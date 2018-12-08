تدافع في ملهى ليلي بايطاليا يؤدي الى مقتل ستة اشخاص

لقي ستة اشخاص مصرعهم في تدافع في ملهى ليلي قرب مدينة أنكونا الإيطالية على الساحل الأدرياتيكي، بعد أن اصيب رواد الملهى بالذعر، وفق ما ذكر رجال الإطفاء .
وكشفت ادارة الإطفاء في بيان ان " السبب قد يكون ذرّ مادة لاسعة، ما دفع الشبان الى الهرب والدوس على بعضهم البعض، وادّى الى مقتل ستة اشخاص وجرح العشرات".
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