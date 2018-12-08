واشنطن تفشل في عرض انتهاكات كوريا الشمالية على مجلس الأمن

أكدت مصادر دبلوماسية لـ"رويترز" أن "الولايات المتحدة لم تعد تسعى لعقد الاجتماع الخامس السنوي لمجلس الأمن الدولي لبحث انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية"، مشيرة الى أن "سبب تراجع واشنطن مردّه عدم حصولها على دعم كاف لخطوتها، لأن عقد اجتماع من هذا النوع، يتطلب موافقة 9 دول على الأقل من الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن".
وذكّرت المصادر بأن "الصين فشلت على مدى السنوات الأربع الماضية في منع عقد مثل هذه الاجتماعات، ولكن هذه المرة نال الاقتراح الأمريكي لعقد الاجتماع موافقة 8 دول فقط من أعضاء المجلس".
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