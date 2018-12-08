واشنطن تفشل في عرض انتهاكات كوريا الشمالية على مجلس الأمن

أكدت مصادر دبلوماسية لـ"رويترز" أن "​الولايات المتحدة​ لم تعد تسعى لعقد الاجتماع الخامس السنوي ل​مجلس الأمن الدولي​ لبحث انتهاكات حقوق الإنسان في ​كوريا الشمالية​"، مشيرة الى أن "سبب تراجع ​واشنطن​ مردّه عدم حصولها على دعم كاف لخطوتها، لأن عقد اجتماع من هذا النوع، يتطلب موافقة 9 دول على الأقل من الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن".

وذكّرت المصادر بأن "​الصين​ فشلت على مدى السنوات الأربع الماضية في منع عقد مثل هذه الاجتماعات، ولكن هذه المرة نال الاقتراح الأمريكي لعقد الاجتماع موافقة 8 دول فقط من أعضاء المجلس".