كومي يوافق على الإدلاء بشهادته أمام لجنة بمجلس النواب الأميركي

أدلى المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادى الأميركي ​جيمس كومي​ بشهادته أمام اللجنة القضائية ب​مجلس النواب​، وقال إنه وافق على الإدلاء بشهادته مرة أخرى في 17 من الشهر الحالي.

وقال كومى للصحفيين: "عندما تقرأ النص سترى أننا كنا نتحدث مرة أخرى عن رسائل ​هيلاري كلينتون​ الإلكترونية، لست متأكدا أننا بحاجة إلى القيام بذلك على الإطلاق. لكني أحاول احترام المؤسسة والإجابة على الأسئلة بطريقة محترمة".

وسحب كومي دعوى رفعها أمام ​محكمة​ لإلغاء استدعاء ​الكونغرس​ له للشهادة ووافق على الإدلاء بشهادته في جلسة مغلقة.