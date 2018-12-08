إعادة فتح ميناء شرم الشيخ بعد تحسن الطقس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري، بمحافظة جنوب سيناء؛ بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، واستأنفت القطع والعائمات البحرية أنشطتها مرة أخرى صباح اليوم السبت.
وقال مصدر ملاحي بهيئة موانئ البحر الأحمر، إن حركة العمل ومعدلات الشحن والتفريغ تسير بصورة منظمة بباقي موانئ الهيئة في محافظتي السويس والبحر الأحمر.
وشدد اللواء مهندس هشام أبوسنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على مديري الموانئ بضرورة المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية؛ حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.
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