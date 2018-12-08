مشروع قانون يهدد الخصوصية في أستراليا.. هل سيتم حظر "واتس آب"؟

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - ترغب حكومة أستراليا في تمرير أول مشروع قانون يستهدف إجبار شركات التكنولوجيا على مساعدة الشرطة في الدخول على الرسائل المشفرة.

وقال المدعي العام كريستيان بورتر إن هناك عددا كبيرا من الأشخاص الضالعين في مخططات إرهابية والجريمة المنظمة الخطيرة يستخدمون تطبيقات رسائل مشفرة.

ولكن التشفير لا يؤدي فقط إلى الحفاظ على سرية الرسائل النصية لكنه يدعم أمن الإنترنت بشكل عام مثلما يحدث في تعاملات المصارف الإلكترونية.

بيد أن شركات التكنولوجيا ومنظمات حقوق الإنسان والمحامين وآخرين لا يشعرون بالسعادة بشأن مشروع القانون نظرا لأنه يرتبط بسلطات غير مسبوقة عالميا، كما أنه ليس من الواضح كيف سيتم تنفيذ ذلك.

وفيما يلي ما نعرفه حتى الآن بشأن الكيفية التي سيؤثر عليك بها القانون:

لماذا يعتبر ذلك بمثابة صفقة كبيرة؟

إنها قصة حكومة تسعى للالتفاف حول نقطة بيع رئيسية لبعض من أكبر الشركات في العالم تتمثل في التشفير.

التشفير هو انفراجة تعتمد على الرياضيات تسمح للرسائل أن تظل في نطاق السرية بين الشخص الذي يكتبها والشخص الذي يستقبلها بغض النظر عن ناقلها.

التشفير يمثل حجر الأساس للعديد من الأشياء المسلم بها على شبكة الإنترنت والتي تتضمن تأمين معلومات البورصة والتجارة والصحة والتصويت الإلكتروني.

وقال رئيس الوزراء السابق مالكولم تيرنبول أثناء إعلانه عن مشروع القانون الجديد عام ٢٠١٧: "قوانين الرياضيات جديرة جدا بالثناء لكن القوانين الوحيدة المطبقة في أستراليا تتمثل في القانون الأسترالي".

ولكن في ملاحظة خطيرة، تحدث منتقدون عن مخاوفهم من أن مشروع القانون الجديد يمنح أجهزة المخابرات والشرطة صلاحيات واسعة النطاق من شأنها أن تقوض أمن الإنترنت في ظل وجود القليل من الضمانات والرقابة.

هل تستطيع الحكومة بالفعل قراءة رسائلي؟

في بعض الحالات، الإجابة بنعم رغم أن السلطات تقول إنها تحتاج إلى هذه الصلاحيات لمواكبة التهديدات الإجرامية.

إن المخاطر المرتبطة بوجود أطراف شريرة متخفية في عالم الإنترنت ليست جديدة وأصبح لدى قوات تنفيذ القانون في الوقت الحالي أدوات عديدة يمكن استخدامها للولوج على المعلومات الخاصة بالمشتبه بهم.

وفي عام 2015، على سبيل المثال، مررت الحكومة الأسترالية مشروع قانون يلزم شركات الاتصالات بالإبقاء على البيانات الوصفية لمدة عامين.

ووفقا لقانون "أزيو" وغيره من التشريعات، فإن الوكالة الاستخبارية يمكنها الحصول على حق الدخول عن بعد على شبكات الكمبيوتر ومحتوياتها.

مونيك مان باحث التكنولوجيا بجامعة كوينزلاند تحدث قائلا: " إنهم يملكون بالفعل صلاحيات الاختراق وتحديد مكان المعلومات غير المشفرة.

بيد أن هذه الصلاحيات تتعزز أكثر جراء مشروع القانون الحالي الذي سيسمح لسلطات الولايات وعلى المستوى الفيدرالي بالتحقيق في اتهامات معينة للحصول على تصاريح دخول معينة.

وتحت ظروف معينة، تستطيع قوات تنفيذ القانون إجبار أشخاص تحت تهديد السجن على إفشاء كلمات السر الخاصة بأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية المملوكة لهم.

أضف إلى ذلك، فإن شركات تكنولوجية عملاقة مثل أبل وجوجل تقوم بمساعدة السلطات بشكل تطوعي.

وعلى سبيل المثال، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2017، قدمت الشرطة الأسترالية ١٢٠ طلبا للحصول على تفاصيل بشأن حسابات أبل والتي قد تتضمن محتويات آي كلاود.

ووافقت أبل على تزويد الشرطة بالمعلومات في ٦٤ من هذه الحالات.

إذن ما هو الولوج الإضافي الذي ستسمح به القوانين الجديدة؟

في حوالي ٢٠٠ صفحة، يقدم مشروع قانون التشفير مجموعة من الصلاحيات الجديدة لكن معظم الانتقادات تركز بشكل كبير على الجدول ١ الذي يقدم ثلاث صلاحيات جديدة لسلطات تنفيذ القانون.

طلب الدعم الفني

حيث تطلب الشرطة من شركة ما المساعدة الاختيارية مثل منح معلومات فنية تتعلق بتطوير خدمة جديدة.

إشعار المساعدة التقنية

حيث تكون الشركة ملزمة بتقديم المساعدة مثل فك تشفير رسائل تواصلية معينة.

وينبغي على الشركة الاستجابة وإلا تتعرض للغرامة.

إشعار إمكانيات تقنية

تكون الشركة ملزمة ببناء وظيفة معينة جديدة لمساعدة الشرطة في الحصول على بيانات مشتبه به، وإلا تواجه تلك المؤسسات غرامات حال عدم الاستجابة.

الأشياء التي يمكن للسلطة طلبها من شركة هواتف ذكية أو حتى مالك موقع ممتدة تبدأ من تركيب برمجية معينة وتعديل خدمة بالطلب مرورا بتقديم معلومات فنية مثل كود المصدر.

ورغم أن طلب المساعدة الفنية يمكن أن يوجه لشركة ما طلبا بإلغاء الحماية الإلكترونية، لكن الحكومة تقول إن الضمانات التي يوفرها القانون كافية.

بيد أن شركات التكنولوجيا وخبراء التشفير حذروا بأن أي تشويه للأنظمة الأمنية الإلكترونية من شأنه أن ينجم عنه عواقب خطيرة.

فرانسيس جالبالي، رئيس شركة سينيتاس للتشفير أخبر لجنة بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي بأن تغيير جزء واحد من شبكة اتصالات قد يرتبط بتأثيرات منهجية غير متوقعة تتفاقم جراء الحاجة إلى سرية مطلقة.

واتفق الدكتور مان مع ذلك الرأي قائلا إن إنشاء وظيفة جديدة مثل إدخال كود خبيث داخل برمجية الجوال الذكي لأحد الأشخاص المشتبه بهم يمثل نقطة ضعف تتعلق بالنظام حيث يمكن تكرار ذلك عبر أجهزة متعددة على أيدي أطراف شريرة إذا انتبهت لتلك الإمكانيات.

وامتدت جلسة التوافق 11 ساعة كاملة بين حزب العمال الذي يبدو داعما لمشروع القانون والحكومة التي تعهدت بتحديد "نقطة الضعف" وفرض رقابة إضافية.

لكن ليس واضحا بشكل خاص ما الذين سيعنيه ذلك على شركات التكنولوجيا التي يتعين عليها تصميم وتطوير الوظائف المطلوبة إذا تم تمرير مشروع القانون.

هل سأعرف إذا ما كانت رسائلي تمت قراءتها؟

قالت الخبيرة ليزي أوشي، عضوة مجلس إدارة "ديجيتال رايتس ووتش"إن الشخص لن يعرف حدوث ذلك.

ويضم مشروع القانون بنودًا سرية ممتدة بمعنى أنه إذا قامت شركة ما بتطوير أسلوب جديد لقراءة رسائل المشتبه به، لن تستطيع إخبار أي شخص بذلك.

ثمة مخاوف أيضا تتعلق بالسرية عندما يرتبط الأمر بحصول قوات تنفيذ القانون على رخصة للدخول على شبكات حاسوبية معينة.

سكوت ريان، رئيس مجلس الشيوخ، رغم أنه أحد أعضاء البرلمان الحكوميين، لكنه تدخل بنفسه في الدقيقة الأخيرة لمناقشة بعض التعقيدات المرتبطة بتلك الأوامر.

هل تستطيع السلطات منع الدخول على "واتس آب" أو "سيجنال" إذا لم تمتثل الشركتان للأوامر؟

لا يتعلق القانون بإغلاق خدمات معينة لكنه يتضمن فرض جزاءات على المخالفين.

العديد من شركات التكنولوجيا التي تقدم تطبيقات شهيرة لتبادل الرسائل يقع مقرها خارج البلاد، ولذلك فإن ثمة تساؤل حول كيف تستطيع الشرطة دفع تلك المؤسسات إلى فعل أي شيء بموجب التشريع الجديد.