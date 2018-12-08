لوكسمبورغ تعلن مجانية النقل العام وحكومات أستراليا تجني المليارات منه

في مبادرة هي الأولى من نوعها في العالم، أعلن رئيس وزراء لوكسمبورغ Xavier Bettel أنه سيجعل التنقل في كل وسائل النقل العام في بلاده مجاناً.

هذا الإعلان لم يأتِ ضمن حملة انتخابية، بل بعد أداء رئيس الوزراء اليمين الدستورية لولاية جديدة إثر فوزر ائتلافه بالانتخابات العامة بفارق بسيط قبل شهرين.

وعلى الأثر بدأت التساؤلات عن صوابية مثل هذه الخطوة وما إذا كان يمكن تطبيقها في بلدان أخرى مثل أستراليا.

البعض يرى أن مثل هذا التدبير قد ينجح في بلد صغير مثل لوكسمبورغ الذي لا يتجاوز عدد سكانه الـ 600 ألف نسمة فيما الناتج الفردي فيها بين أعلى 5 بلدان في العالم.

أما في أستراليا، وتحديداً في المدن الرئيسية مثل سيدني وملبورن حيث يستخدم ملايين البشر وسائل النقل العام كل يوم للذهاب إلى أعمالهم، فإن مجانية هذه الخدمة ستؤدي إلى إفلاس الحكومة خلال سنة واحدة.

وفي الواقع، تُنفق حكومة نيو ساوث ويلز، على سبيل المثال، أكثر من 12 مليار دولار سنوياً على وسائل النقل العام، مقابل مداخيل تناهز 15 مليار ونصف مليار دولار. وبذلك تجني الحكومة أكثر من 3 مليارات دولار سنوياً من وسائل النقل العام.

وفي إطار توسيع خدمات النقل العام، أطلقت حكومة نيو ساوث ويلز ما خدمة حافلات وفق الطلب (on-demand buses) وهو نظام شبيه بنظام خدمة أوبر. ولهذه الخدمة شعبية متزايدة في الضواحي الشمالية والشرقية لسيدني، فيما لم تجد إقبالاً جيداً في الضواحي الغربية.