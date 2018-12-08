تقنية الـ 5G آتية لأستراليا والـ NBN لن يتأثر

تقنية ال5G تفوق سرعات ال4G في ظروف مثالية بسبعين ضعف وستمكن الخدمة الأفراد على مشاهدة الفيديوهات على هواتفهم الذكية بجودة 4K وهي تفوق جودة الـ HD بأربعة أضعاف.

أعلنت تلسترا عن خطتها لإطلاق تقنية ال5G بمناطق معينة في أستراليا خلال عرض يوم المستمثرين في الخامس من كانون الأول\ديسمبر لهذا العام. قام العرض بشرح الخطة ذات المرحلتين لطرح الخدمة للشركات في المرحلة الأولى و من ثم للأفراد في المرحلة الثانية.

تحدثنا مع فادي مصاروة مهندس الإتصالات من سيدني و الذي شرح لنا الفرق بين تقنية ال4G و تقنية ال5G. و قال فادي إن ال5G تفوق سرعات ال4G في ظروف مثالية بسبعين ضعف. و أضاف إن الخدمة ستعني قدرة الأفراد على مشاهدة الفيديوهات على هواتفهم الذكية بجودة 4K و هي تفوق جودة الHD بأربعة أضعاف. و أيضاُ ستسمح التقنية للمستخدمين أن يستمتعوا بالواقع الإفتراضي من خلال شبكة ال5G و السرعات المتفوقة التي توفرها.

تحدث في العرض مايكل عبيد الذي قال إن التقنية ستطور إرسال المحتوى و طرح مثال كاميرا بجودة 4K تصور في الخارج و تبث إلى إستوديو عن طريق ال5G.

أما بالنسبة لتأثير التقنية الجديدة على خدمات الإنترنت الأرضي مثل الADSL و الNBN الأسرع، فلا يعتقد فادي إنه سيكون هناك تأثير كبير، حيث أنه بالرغم من سرعة ال5G الفائقة إلا أنها ما زالت تقنية لاسلكية، فتكون ليست على نفس مستوى الثقة في الإتصال كالخطوط الأرضية.