توقعات الأبراج ليوم December 8, 2018

برج الحمل
مهنياً: أوضاع مهنية مناسبة لمعالجة القضايا العالقة، وتحصل على دعم وتأييد وترتفع المعنويات وتتقدم بنجاح، وتتخذ المبادرة لحسم الخيارات
عاطفياً: تستعيد موقعك في قلب الشريك بعد سوء تفاهم بسيط، فقم بما يرضيه ولن تكون خاسراً
صحياً: انفعالك وعصبيتك الزائدان يقلقان راحتك ويقضّان مضجعك ويبقيانك كأنك على استعداد دائم لمخاصمة الجميع
برج الثور
مهنياً: يطرح هذا اليوم وضعاً خاصاً على صعيد شراكة لك شخصية أو مهنية، وتقدم على اتخاذ قرار مصيري له علاقة مباشرة بالوضع المهني
عاطفياً: يبشرك هذا اليوم بوضع استثنائي على الصعيدين العاطفي والمالي، وتكون الأجواء المستجدّة مريحة
صحياً: تستشير محيطك لتقف على آرائه بشأن مشروع سفر يتضمن نشاطات مفيدة للصحة
برج الجوزاء
مهنياً: تطرأ عرقلة متعمّدة اليوم يمكن أن تؤخر بعض أعمالك الناجحة ومشروعاً يهمك كثيراً ترغب في إنجازه بأسرع وقت ممكن
عاطفياً: مطلوب منك اليوم أكثر من أي وقت مضى، التركيز على صداقاتك وأوضاعك العاطفية بعيداً عن الاستفزاز
صحياً: من المستحسن أن تخفف من سيطرة هاجس العمل عليك وأن تمنح نفسك بعض الاسترخاء
برج السرطان
مهنياً: يطرأ اليوم ما قد يشير إلى بعض العثرات على المدى الطويل، لكنك قادر على التغلب عليها بحكمتك وصبرك
عاطفياً: لا تكثر من الحديث عن مغامراتك العاطفية السابقة، فهذا قد يقلق الشريك كثيراً، فتقع بعض الخلافات
صحياً: ممارسة الرياضة بلا انقطاع وكما يجب، توفر لك قدرة أكبر على التركيز وصفاء في الذهن
برج الأسد
مهنياً: مخططاتك ومشاريعك جيدة وناجحة فما من ضرورة على الإطلاق للقلق والخوف والتردد في اتخاذ القرارات المصيرية
عاطفياً: لا تقطع الوعود للحبيب إذا لم تثق بأنك ستفي بها ولو على المدى الطويل، فقد يغير نظرته إليك
صحياً: ضع صحتك في أولوية اهتماماتك، فإذا فقدتها فقدت كل شيء وأصبحت عاجزاً عن القيام بشيء
برج العذراء
مهنياً: يتسبب طارئ ما اليوم بسوء التفاهم وانفعالات شديدة أحياناً بينك وبين الزملاء، لكنك سرعان ما تستدرك الوضع وتعيد الأمور إلى مجاريها الطبيعية
عاطفياً: قدمت تضحيات وتنازلات كثيرة في سبيل الحبيب، حان الوقت ليقدّم التضحيات من جانبه
صحياً: أنصح لك التروي والتصرف بهدوء وبعقلانية أمام من يحاول إثارة أعصابك
برج الميزان
مهنياً: تتلقى عرضاً مغرياً يساعدك على تحسين أوضاعك، لكنّ ذلك قد يتطلب منك التخلّي عن مكتسبات سابقة
عاطفياً: بالنسبة إلى أمورك العاطفية تعرف صخباً وحياة اجتماعية متحركة وملونة بمناسبات واجتماعات تفوق توقعاتك
صحياً: تراجع في المعنويات نتيجة خيبة مهنية تصيبك بإحباط ويأس، ما ينعكس موقتاً على صحتك
برج العقرب
مهنياً: اعتمد على نفسك ولا تتوقع مساعدة من أحد، أنت قادر على حلّ كل أمورك بنفسك حتى لو كانت صعبة جداً
عاطفياً: تتلقى إتصالاً يحمل إليك أخباراً سارّة تخصّ الشريك، فتفرح بدورك له وتهنئه متمنياً له المزيد من التقدم
صحياً: قد تحاول القيام بالمستحيل للمحافظة على هدوء أعصابك، لكن محاولاتك لن تبوء بالفشل
برج القوس
مهنياً: القمر الجديد في برجك وتحديداً في الدائرة الثانية يربكك قليلاً ويجعلك تشكك في بعض الأوضاع فتطرح عدة تساؤلات وتتراجع أمام قرار
عاطفياً: علاقتك مستقرة مع الحبيب، إنسَ الماضي وتطلّع نحو المستقبل لكي تمضيا معاً حياة جميلة
صحياً: أخرج مع الأصدقاء وتمتّع بوقتك معهم لتستعيد عافيتك وترفه عن نفسك
برج الجدي
مهنياً: تواجه بعض العراقيل في مشروع كنت تعلّق عليه آمالاً كباراً، وتصطدم بواقعية المحيطين بك
عاطفياً: ما كنت تنتظره من الشريك يتحقق بالكامل، ولن تكون مضطراً إلى مضاعفة جهودك
صحياً: ما قمت به حتى الآن يكفي نوعاً ما لاستعادة وزنك الطبيعي، يلزمك بعض الوقت للوصول إلى الهدف المنشود
برج الدلو
مهنياً: يتركز اهتمامك على إدخال تعديل على أمورك المالية، الفرصة متاحة لذلك ولا سيما اليوم
عاطفياً: تنجح في تعزيز علاقتك بالحبيب بالحوار والصراحة والروية، وتزول العراقيل التي واجهتكما منذ مدة
صحياً: بقليل من الصبر والمثابرة تتمكن من الحصول على رشاقة وصحة سليمة، وتكون في أفضل حالاتك
برج الحوت
مهنياً: انتهى زمن الصعوبات والعثرات التي واجهتك، حالياً أنت ناجح جداً في عملك
عاطفياً: الحبيب بحاجة ماسة إليك، وأنت لا تمنحه الوقت الكافي ما قد يشعره بالإحباط، تدارك الأمور
صحياً: تجد أن كل الظروف مؤاتية لتحسين وضعك الصحي، وعليك الاستفادة قدر الإمكان من هذا الواقع
شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الأبراج ليوم December 8, 2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة العنكبوت وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي العنكبوت ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .