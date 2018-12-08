المفوضية الأوربية لسلامة الطيران تحظر 12 شركة سودانية

حظرت المفوضية الأوربية لسلامة الطيران 12 شركة طيران سودانية لعدم أهلية الطيران المدني السوداني في ممارسة السلطة المخولة له في منح شهادة المشغل الجوي بحسب القوانين المنظمة للطيران في العالم ، والتي تقررها المنظمة الدولية للطيران الدولي (الأياكو) ، في وقت قلل فيه الطيران المدني من الخطوة لعدم وجود شركات سودانية تسير رحلات لأوروبا .

وبحسب وكالة أيكو فن للأنباء المتخصصة في الأخبار الاقتصادية ، جاء قرار الحظر لعدم أهلية الطيران المدني السوداني ومن ضمن الشركات المحظورة (سودانير ، ألفا للطيران ، بدر ، كوش ، بلو بيرد ، الدندر ، نوفا ، صن اير ، وطيران تاركو) .

من جهته قال الناطق الرسمي باسم الطيران المدني عبد الحافظ عبد الرحيم أن المعايير التي تعتمدها الفوضية الأوروبية أعلى من معايير المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) وأكدت أن الشركات السودانية التي شملها الحظر لا تسير رحلات لأوروبا وأن بعضها متوقف عن العمل أصلاً .

وقال عبد الرحيم إن سلطة الطيران المدني أجرت مفاوضات في قت سابق مع المفوضية الأوروبية للوصول إلى المعايير الخاصة بها .

وأضاف أن المفوضية أكدت أن سلطة الطيران المدني السودانية مستوفية شروط السلامة ، ولكن شركات الطيران السودانية لا تستوفي المعايير الخاصة بالمفوضية ، مؤكداً عدم تأثر الشركات السودانية بذلك باعتبار أنها لا تسير رحلات لأوروبا ولم تتقدم بطلب رحلات بأوربا ووصف بحسب صحيفة السوداني نشرة المفوضية بالمشوه للسودان .

وقال أن منظمة الطيران المدني العالمية (الأيكاو) أشارت بتسجيل السودان 75.2% في معايير السلامة الدولية (مقاييس التنفيذ الفعال للسلامة) .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)